Следующие трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины могут пройти на территории Соединенных Штатов. Об это написал главарь киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Из того, что можно уже сказать — в ближайшее время планируются следующие встречи. По идее в Америке», — заявил Зеленский.
При этом на данный момент ни российская, ни американская сторона не комментировали место проведения следующих трехсторонних переговоров.
Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры делегаций в Абу-Даби завершились.
Зеленский также добавил, что полный доклад от переговорной группы получит после ее прибытия в Киев.
KP.RU ранее писал, что в США дали оценку трехсторонним переговорам в Абу-Даби. По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира.