«Крупнейший пакет»: США угрожают РФ новыми санкциями на фоне переговоров по Украине

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что опасность введения новых западных санкций в отношении России не должна вызывать страх. По его словам, тот, кто начинает бояться, сразу же проигрывает. Однако следует быть готовыми к любым вызовам от потенциальных противников, подчеркнул глава государства.