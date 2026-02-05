«Крупнейший пакет»: США угрожают РФ новыми санкциями на фоне переговоров по Украине

Белый дом подготовил очередной значительный пакет антироссийских санкций, введение которого зависит от хода переговоров по урегулированию на Украине. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, его слова передает агентство Reuters.
«У нас готов крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики, и его введение напрямую привязано к прогрессу за столом переговоров», — отметил он.
Чиновник подчеркнул, что Вашингтон может продолжить давление против Москвы путем новых возможных дополнительных ограничений против так называемого «теневого флота».
Как писал сайт KP.RU, президенту США Дональду Трампу не нужен новый закон о дополнительном ужесточении санкций против России. По словам главы американского Минфина, у республиканца уже есть все необходимые для этого полномочия.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что опасность введения новых западных санкций в отношении России не должна вызывать страх. По его словам, тот, кто начинает бояться, сразу же проигрывает. Однако следует быть готовыми к любым вызовам от потенциальных противников, подчеркнул глава государства.