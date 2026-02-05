Ричмонд
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с военными спутниками

Российские космические войска произвели запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с военными спутниками с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сообщении ведомства уточняется, что пуск был осуществлён 5 февраля в 21 час 59 минут по московскому времени боевым расчетом космических войск. Ракета успешно вывела космические аппараты в интересах Минобороны России.

Данный старт стал первой российской космической миссией в 2026 году.

Ранее газета South China Morning Post сообщала, что Китайские ученые создали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт, способное генерировать импульсы в течение одной минуты. По данным издания, наземная компактная система способна нарушать работу спутников на низкой околоземной орбите или выводить их из строя, в том числе спутники системы Starlink.