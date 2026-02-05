Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с военными спутниками

Ранее газета South China Morning Post сообщала, что Китайские ученые создали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт, способное генерировать импульсы в течение одной минуты. По данным издания, наземная компактная система способна нарушать работу спутников на низкой околоземной орбите или выводить их из строя, в том числе спутники системы Starlink.