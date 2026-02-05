Российские силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов за пять часов

Российские силы противовоздушной обороны за пять часов успешно перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что попытки атаки ВСУ были произведены в период с 18:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было уничтожено над Брянской областью. Там сбили 13 беспилотников.
Отмечается, что три дрона сбили над Белгородской областью, а один — над Курской областью. Российские системы ПВО продолжают свою работу по нейтрализации угрозы со стороны противника.
Ранее KP.RU писал, что за прошедшие сутки российские силы ПВО успешно уничтожили одну управляемую авиационную бомбу и девять реактивных снарядов системы HIMARS. Также был ликвидирован 381 беспилотник. Все попытки атак осуществлялись ВСУ.