РИАН: в ТЦК во Львовской области скончался мобилизованный

В населенном пункте Яворов во Львовской области произошел инцидент со смертельным исходом, скончался один из мобилизованных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Об убийстве заявила жена погибшего. По ее словам 02.02.2026 года, в Яворове Львовской области работники ТЦК силой задержали Воловецкого Ивана Остаповича 21.06.1977 года рождения», — рассказал собеседник агентства.
Как заявил источник, мужчина был доставлен в военкомат, там же скоропостижно скончался, но причины и детали его смерти не раскрываются.
Напомним, что нападения сотрудников ТЦК на местных мужчина происходят регулярно. Например, во Львове мужчина попытался сбежать от украинских военкомов и попал под машину.
До этого житель Львова железным прутом отбил у работника военкомата насильно призванного мужчину и вывез его на машине.