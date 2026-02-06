РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157: подробности и видео

По данным Минобороны РФ, состоялся обмен военнопленными с Украиной, каждая сторона вернула 157 человек.
Ведомство также отметило, что Украина также вернула России троих мирных жителей Курской области, которых удерживали в плену незаконно.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что освобожденные военнослужащие первоначально находились в Белоруссии, где получали необходимую медпомощь и психологическую поддержку. После они были доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в госпиталях Минобороны. Самолет с бойцами уже приземлился в Подмосковье.
Ведомство также показало кадры, на которых освобожденные бойцы с флагами в руках садятся в автобус под скандирование «Ура!».
Кроме этого, в Минобороны указали, что в процессе возвращения военнослужащих посредниками, оказывавшими гуманитарную помощь, выступили США и ОАЭ.
При этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Россия, Украина и США договорились об обмене 314 заключенными.