РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157: подробности и видео

В российском оборонном ведомстве сообщили, что освобожденные военнослужащие первоначально находились в Белоруссии, где получали необходимую медпомощь и психологическую поддержку. После они были доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в госпиталях Минобороны. Самолет с бойцами уже приземлился в Подмосковье.