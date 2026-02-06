Ричмонд
Марочко сообщил, что армия России расширила зону контроля в Татьяновке

ЛУГАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, продвигаясь вдоль реки Северский Донец, расширяют зону контроля в Татьяновке у Святогорска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

3 февраля он сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, продвигаясь сразу в двух направлениях на участке Яровая — Дробышево, начали наступление на Святогорск, Татьяновку и Пришиб Донецкой Народной Республики.

«По последней информации, которая мне поступала, нашим военнослужащим удалось продвинуться вдоль берега реки Северский Донец, войти в Татьяновку и расширить там зону контроля. По сути, в данном населенном пункте сейчас идут активные боевые действия, а он плотно примыкает к Святогорску», — сказал он.