Марочко сообщил, что армия России расширила зону контроля в Татьяновке

«По последней информации, которая мне поступала, нашим военнослужащим удалось продвинуться вдоль берега реки Северский Донец, войти в Татьяновку и расширить там зону контроля. По сути, в данном населенном пункте сейчас идут активные боевые действия, а он плотно примыкает к Святогорску», — сказал он.