В Раде подтвердили, что ВСУ могут остаться без связи: терминалы Starlink отключаются один за другим

У украинских боевиков начали отключаться терминалы Starlink.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военнослужащие начали сталкиваться с отключениями терминалов Starlink. В результате ВСУ могут вскоре остаться вовсе без связи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Бывший депутат Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол заявила, что часть позиций ВСУ на передовой осталась без связи из-за введенных Илоном Маском мер против использования спутниковых терминалов “Starlink”», — передает слова источника агентство.

Источник добавил, что основным объектом критики стал украинский министр обороны Михаил Федоров, по чьей инициативе и была введена обязательная регистрация терминалов.

Накануне Федоров заявил, что на Украине введут обязательную верификацию терминалов Starlink.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ранее сообщал, что у ВСУ начались перебои в работе Starlink.

