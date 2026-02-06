В Раде подтвердили, что ВСУ могут остаться без связи: терминалы Starlink отключаются один за другим

Украинские военнослужащие начали сталкиваться с отключениями терминалов Starlink. В результате ВСУ могут вскоре остаться вовсе без связи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Бывший депутат Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол заявила, что часть позиций ВСУ на передовой осталась без связи из-за введенных Илоном Маском мер против использования спутниковых терминалов “Starlink”», — передает слова источника агентство.
Источник добавил, что основным объектом критики стал украинский министр обороны Михаил Федоров, по чьей инициативе и была введена обязательная регистрация терминалов.
Накануне Федоров заявил, что на Украине введут обязательную верификацию терминалов Starlink.
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ранее сообщал, что у ВСУ начались перебои в работе Starlink.