Изоляция ВСУ в Сумской области заставила боевиков идти на крайние меры: они едят снег, чтобы спастись

В Сумской области несколько группировок украинских войск были полностью отрезаны от поставок еды и боеприпасов. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Конечно, морозы эти очень серьезно усложняют работу как противника, так и нашу работу, но в то же самое время получается, что мы имеем хорошую возможность для того, чтобы изолировать противника», — сказал Алаудинов в разговоре с РИА Новости.
Он также добавил, что на некоторых участках в Сумской области украинские подразделения оказались полностью блокированы и не получают ни пищи, ни боеприпасов. Кроме этого, на некоторых участках ВСУ не могут вывезти раненых и тела ликвидированных солдат.
Немногим ранее KP.RU писал, как боевики ВСУ в Краснопольском районе в Сумской области начали попросту сбегать с позиций и бросать оружие.