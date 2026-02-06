ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области

«Нас отправили на закреп, пойти ребят сменить. Мы не знали, нам ничего не говорили, где мы, куда мы едем. Мы почувствовали русский говор и начали просить, “не стреляйте, пожалуйста, мы сдаемся, мы не хотим воевать”. Хорошо, ребята нас забрали, покурить дали, накормили, воды дали. Хочу маме, сестре привет передать, что я жив, слава Богу. Спасибо ребятам», — сказал пленный.