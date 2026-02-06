Орденом Мужества наградили военнослужащего из Хабаровского края

В результате очередного вражеского залпа, один из подчиненных Дмитрия получил тяжелое ранение. Рискуя собственной жизнью, сержант Бушин вытащил из-под огня раненного товарища, эвакуировал его в безопасное место и оказал первую помощь, чем спас ему жизнь.