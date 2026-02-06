Орденом Мужества наградили военнослужащего из Хабаровского края

Военнослужащий железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Дмитрий Бушнин, в составе мотострелкового подразделения, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Военнослужащий ВВО из Хабаровского края сержант Дмитрий Бушнин награжден орденом Мужества за проявленную самоотверженность в ходе СВО», — говорится в сообщении.
Действуя в составе экипажа боевой машины пехоты, Дмитрий Бушин точным огнем уничтожил два БМП противника и до 15 националистов. Противник, стремясь замедлить наступление Российских военнослужащих, открыл минометный огонь по позициям подразделений.
В результате очередного вражеского залпа, один из подчиненных Дмитрия получил тяжелое ранение. Рискуя собственной жизнью, сержант Бушин вытащил из-под огня раненного товарища, эвакуировал его в безопасное место и оказал первую помощь, чем спас ему жизнь.
Смелые и решительные действия сержанта Бушина Дмитрия Алексеевича позволили военнослужащим успешно выполнить поставленную задачу и освободить населенный пункт от украинских националистов.
За отвагу и самоотверженность сержант Дмитрий Бушин награжден орденом Мужества.
