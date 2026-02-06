Бойцы группировки «Восток» взяли в плен группу военных ВСУ в Запорожской области

В Минобороны РФ сообщили, что группировка «Восток» взяла в плен группу ВСУ в Запорожской области.
«В Запорожской области штурмовые подразделения группировки “Восток” выбили боевиков ВСУ из опорного пункта. В ходе боя часть украинских военнослужащих сложила оружие и сдалась в плен», — передает ведомство.
Как рассказал боец с позывным Прожектор, перед штурмом опорного пункта группа преодолела 300−400 м открытого пространства, а затем двигалась по лесополосе. Военнослужащим удалось скрытно подойти к позиции противника, забросать ее гранатами, и после короткой перестрелки убедить украинских военнослужащих сдаться в плен.
«Взяли в плен. Мы им предложили альтернативу — сдаться без боя, без раненых, без смертей», — передает ведомство слова военнослужащего с позывным Лелик.
Один из пленных украинцев рассказал, что с 2010 по 2018 год работал в Москве строителем. Он утверждает, что был насильно мобилизован, прошел короткую подготовку и без конкретной задачи был отправлен на позицию для ротации.
