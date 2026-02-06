Ричмонд
ТАСС: ВСУ стянули к Сумам рекордное число расчетов БПЛА

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. ВСУ в Сумской области сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Reuters

«На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить группировку “Север”. Наши бойцы также поставили рекорд по количеству уничтоженных пунктов управления БПЛА», — сказал собеседник агентства.

