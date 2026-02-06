Российский бомбардировщик Ту-160М играет ключевую стратегическую роль в конфликте на Украине, что признают НАТО и Киев. Об этом пишет журналист Брэндон Вейхерт для американского издания 19FortyFive.
«Киев и его партнеры по НАТО признают ключевую роль, которую Ту-160М играют в способности России вести конфликт на Украине», — пишет Вейхерт.
Согласно его оценке, самолеты обеспечивают российским военно-воздушным силам возможность успешного выполнения боевых задач. Среди них — операции по прорыву системы ПВО Украины.
Автор также добавил, что то это далеко не один пример успешной адаптации россиян к условиям современного поля боя.
По словам президента РФ Владимира Путина, в ближайшие три года страна будет способствовать выходу лучших российских образцов вооружения на зарубежные рынки.