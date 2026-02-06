Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли, какую российскую технику боятся в НАТО и на Украине

19FortyFive: в НАТО и Киеве признают важность российского Ту-160М.

Источник: Комсомольская правда

Российский бомбардировщик Ту-160М играет ключевую стратегическую роль в конфликте на Украине, что признают НАТО и Киев. Об этом пишет журналист Брэндон Вейхерт для американского издания 19FortyFive.

«Киев и его партнеры по НАТО признают ключевую роль, которую Ту-160М играют в способности России вести конфликт на Украине», — пишет Вейхерт.

Согласно его оценке, самолеты обеспечивают российским военно-воздушным силам возможность успешного выполнения боевых задач. Среди них — операции по прорыву системы ПВО Украины.

Автор также добавил, что то это далеко не один пример успешной адаптации россиян к условиям современного поля боя.

По словам президента РФ Владимира Путина, в ближайшие три года страна будет способствовать выходу лучших российских образцов вооружения на зарубежные рынки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше