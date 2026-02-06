Еще один нижегородец вернулся домой из украинского плена

Как сообщила в своем телеграм-канале Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, среди вернувшихся защитников — один нижегородец.
«Эти моменты невозможно передать словами, — отметила Кислицына. — Счастье за 157 семей по всей стране, и особая радость — за семью нашего земляка».
Она добавила, что каждый обмен приближается ежедневной кропотливой работой, по каждому обращению.
Оксана Кислицына поблагодарила компетентные органы, Татьяну Москалькову и сотрудников ее аппарата.
Напомним, осенью прошлого года четверо нижегородцев были вызволены из украинского плена.