Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один нижегородец вернулся домой из украинского плена

Всего на родину вернулись 157 российских военнослужащих.

Источник: Время

Как сообщила в своем телеграм-канале Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, среди вернувшихся защитников — один нижегородец.

«Эти моменты невозможно передать словами, — отметила Кислицына. — Счастье за 157 семей по всей стране, и особая радость — за семью нашего земляка».

Она добавила, что каждый обмен приближается ежедневной кропотливой работой, по каждому обращению.

Оксана Кислицына поблагодарила компетентные органы, Татьяну Москалькову и сотрудников ее аппарата.

Напомним, осенью прошлого года четверо нижегородцев были вызволены из украинского плена.