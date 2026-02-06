Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что с каждым новым раундом переговоров предложения России будут становиться для Украины все менее выгодными.
«Россия до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальной страной. Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Daniel Davis.
Как подчеркнул Джонсон, никакая помощь со стороны стран-партнеров Киева не в состоянии изменить неизбежный исход конфликта — поражение Украины. Джонсон пояснил, что единственным предметом обсуждения остается характер и масштаб этого поражения.
Как стало известно накануне, Украина намерена добиваться гарантий безопасности для Одессы в рамках переговорного процесса по будущему мирному урегулированию.