В США предрекли Украине потерю двух городов из-за нежелания идти на сделку

«Россия до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальной страной. Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Daniel Davis.