Рядовой из Хабаровского края Александр Нутенны на СВО принял огонь на себя

Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, гвардии рядовой Александр Нутенны проявил исключительное мужество и самоотверженность в ходе выполнения задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Их подразделение попало под шквальный огонь противника, группа военнослужащих оказалась под угрозой попасть в окружение противника.
В этот критический момент Александр, оценив обстановку, принял решение организовать прикрытие эвакуации раненых сослуживцев.
Оставшись на опасной позиции, он вёл точный огонь, корректировал действия группы и сдерживал натиск противника, отвлекая его внимание на себя.
Его смелые и решительные действия позволили основным силам подразделения организованно выйти из-под огня в безопасное место.
Оставшись один на открытой позиции, гвардии рядовой Нутенны продолжал вести бой, нанося значительный урон живой силе противника, чем окончательно сорвал его контратаку.
Благодаря ему, наши бойцы не только выполнили поставленную задачу, но и остались живы.
За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и самоотверженность гвардии рядовой Александр Нутенны награжден медалью «За боевые отличия».