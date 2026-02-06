Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над тремя регионами России и Черным морем за ночь сбили 38 украинских БПЛА

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Черным морем за ночь, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 — над территорией Брянской области, 10 БПЛА — над территорией Белгородской области и по 1 — над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше