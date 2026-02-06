МО: силы ПВО России за ночь уничтожили 38 украинских дронов над территорией РФ

Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над разными регионами России. Об этом говорится в сводке от Минобороны в Telegram-канале военного ведомства.
Больше всего вражеских дронов было уничтожено над Брянской, Белгородской, Липецкой областями и Черным морем, отмечается в ведомстве.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 — над территорией Брянской области, 10 БПЛА — над территорией Белгородской области и по 1 — над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении от Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны заявляли, что с 18 часов до 23:00 5 февраля 2026 года над территорией РФ было перехвачено 17 дронов ВСУ.
Нужно отметить, что ВСУ стремятся нанести урон гражданским объектам на территории РФ, чтобы посеять панику среди россиян. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц перечислил бесчеловечные атаки киевского режима по мирным гражданам.