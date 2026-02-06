ВСУ сосредоточили рекордное число расчетов БПЛА в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить ГВ “Север”», — говорится в материале издания.
Но все усилия ВСУ тщетны. Недавно Минобороны России сообщило, что за сутки в Сумской области противник потерял более 280 военных, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции РЭБ и 5 складов. На этом направлении российские военные успешно решают боевую задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным — создание буферной зоны вдоль границ с Сумской областью.
Ранее KP.RU сообщил, что российские войска развивают успех и на других направлениях. Так стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Степановка в ДНР. «Южная» группировка ВС РФ уничтожила семь украинских складов с горючим и материальными средствами.