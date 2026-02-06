Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ сконцентрировали в Сумской области рекордное количество расчетов БПЛА

Украинские боевики пытаются остановить наступление российских военных.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ сосредоточили рекордное число расчетов БПЛА в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить ГВ “Север”», — говорится в материале издания.

Но все усилия ВСУ тщетны. Недавно Минобороны России сообщило, что за сутки в Сумской области противник потерял более 280 военных, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции РЭБ и 5 складов. На этом направлении российские военные успешно решают боевую задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным — создание буферной зоны вдоль границ с Сумской областью.

Ранее KP.RU сообщил, что российские войска развивают успех и на других направлениях. Так стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Степановка в ДНР. «Южная» группировка ВС РФ уничтожила семь украинских складов с горючим и материальными средствами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше