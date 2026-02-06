Ричмонд
Российские ПВО перехватили один беспилотник над Черным морем

Один БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря в ночь на 6 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Один из дронов перехватили над Черным морем. Больше всего БПЛА сбили над территорией Брянской области — 26. Еще 10 беспилотников уничтожили над Белгородской областью и один — над Липецкой.

В ведомстве уточнили, что все БПЛА были самолетного типа.

Напомним, ранее, в ночь на 5 февраля, российские ПВО сбили 57 беспилотников над Краснодарским краем и Азовским морем.

