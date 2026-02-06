ВСУ превращают Запорожье в крепость, используя гражданскую инфраструктуру для военных целей. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Естественно, большое количество мирных жителей находится, по сути, в заложниках у украинских боевиков», — говорит собеседник агентства.
В Запорожье ВСУ накапливают силы и технику. Город становится военной базой, где гражданская инфраструктура используется в боевых целях, что нарушает международное гуманитарное право. Также Марочко напомнил, что Запорожье — это город-миллионник и в нем украинские боевики задумали соорудить очередную «неприступную» крепость.
Марочко сообщил, что Киев эвакуирует население и предприятия Запорожья из-за продвижения армии России. В конце января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что передовые подразделения группировки «Днепр» находятся в 12−14 км от окраин Запорожья.