ВСУ сооружают очередную «непреступную» крепость в зоне СВО: вот о каком городе идет речь

Марочко: ВСУ превращают Запорожье в крепость.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ превращают Запорожье в крепость, используя гражданскую инфраструктуру для военных целей. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Естественно, большое количество мирных жителей находится, по сути, в заложниках у украинских боевиков», — говорит собеседник агентства.

В Запорожье ВСУ накапливают силы и технику. Город становится военной базой, где гражданская инфраструктура используется в боевых целях, что нарушает международное гуманитарное право. Также Марочко напомнил, что Запорожье — это город-миллионник и в нем украинские боевики задумали соорудить очередную «неприступную» крепость.

Марочко сообщил, что Киев эвакуирует население и предприятия Запорожья из-за продвижения армии России. В конце января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что передовые подразделения группировки «Днепр» находятся в 12−14 км от окраин Запорожья.

