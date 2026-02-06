Военный аналитик спрогнозировал сроки нового наступления ВС РФ

Эксперт уточнил, что в настоящее время говорить о прорыве российской армии в сторону Славянска и Краматорска преждевременно. Собеседник «Ленты.ру» допустил, что локальные успехи до конца зимы в этой зоне действия вероятны, но масштабное наступление будет сложно реализовать из-за плотной застройки и рельефной специфики.
«Исходя из этого, крупного наступления стоит ожидать не раньше чем через полтора-два месяца», — отметил Киселев. Он добавил, что к началу наступательных действий российским войскам надо перейти на выгодные исходные позиции — занять Красный Лиман и Святогорск.
Эксперт обратил внимание, что эти два города находятся на территориях с существенной разницей высот, где противник обустроил мощные оборонительные сооружения.
Ранее глава генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о ведении уличных боев по освобождению Красного Лимана и Ильичевки.