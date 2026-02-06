Военный аналитик спрогнозировал сроки нового наступления ВС РФ

Эксперт уточнил, что в настоящее время говорить о прорыве российской армии в сторону Славянска и Краматорска преждевременно. Собеседник «Ленты.ру» допустил, что локальные успехи до конца зимы в этой зоне действия вероятны, но масштабное наступление будет сложно реализовать из-за плотной застройки и рельефной специфики.