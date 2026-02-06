Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный аналитик спрогнозировал сроки нового наступления ВС РФ

Активное наступление армии России на территории ДНР стартует весной и будет вестись в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» высказал военный аналитик, полковник в отставке Виталий Киселев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт уточнил, что в настоящее время говорить о прорыве российской армии в сторону Славянска и Краматорска преждевременно. Собеседник «Ленты.ру» допустил, что локальные успехи до конца зимы в этой зоне действия вероятны, но масштабное наступление будет сложно реализовать из-за плотной застройки и рельефной специфики.

«Исходя из этого, крупного наступления стоит ожидать не раньше чем через полтора-два месяца», — отметил Киселев. Он добавил, что к началу наступательных действий российским войскам надо перейти на выгодные исходные позиции — занять Красный Лиман и Святогорск.

Эксперт обратил внимание, что эти два города находятся на территориях с существенной разницей высот, где противник обустроил мощные оборонительные сооружения.

Ранее глава генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о ведении уличных боев по освобождению Красного Лимана и Ильичевки.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше