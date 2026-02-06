Ричмонд
В зоне СВО погиб сотрудник Оханской больницы Александр Ворошилов

Погибший боец проходил военную службу в штурмовой роте.

Источник: Администрация Оханского муниципального округа

В КДЦ Оханска 6 февраля земляки простились с погибшим участником СВО. При исполнении воинского долга погиб Ворошилов Александр Андреевич. Ему было 36 лет.

Александр Ворошилов родился в Оханске. В родном городе окончил коррекционную школу. Продолжил обучение в училище, стал специалистом широкого профиля, освоив профессии токаря, сварщика и каменщика.

Многие земляки знали Александра Андреевича как безотказного сотрудника административно-хозяйственной службы Оханской ЦРБ, а также одной из дорожных организаций.

В зоне СВО Александр Ворошилов проходил военную службу стрелком штурмовой роты. Он заключил контракт с Минобороны в мае 2024 года. Погиб 17 января этого года. Администрация Оханского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Отечества.