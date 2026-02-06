В зоне СВО погиб сотрудник Оханской больницы Александр Ворошилов

В зоне СВО Александр Ворошилов проходил военную службу стрелком штурмовой роты. Он заключил контракт с Минобороны в мае 2024 года. Погиб 17 января этого года. Администрация Оханского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Отечества.