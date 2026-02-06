В ПВР в Воронеже остаются 14 жильцов пострадавшего от атаки ВСУ 10 января дома

В Воронеже продолжаются восстановительные работы в многоквартирном доме, который получил серьезные повреждения во время атаки ВСУ на город 10 января.
На сегодня, по данным мэра Сергея Петрина, во втором подъезде, который заселен, заменены оконные блоки и фурнитура, производится замена рам балконов и лоджий. Однако ход работ тормозят аномальные морозы.
После потепления рабочие начнут монтаж окон в первом подъезде дома. Специалисты также обследовали лифт и определили объем ремонтных работ.
— Параллельно подрядчик завершил расчистку площадей 1-го подъезда от поврежденных конструкций, — сообщил мэр. — Планируется выполнение работ по восстановлению поврежденных конструкций 1-го подъезда дома — плиты перекрытия в коридоре на 14 этаже, плит покрытия и ригеля на 15 этаже, плит покрытия на лестничной клетке, ремонт кровли, восстановление поврежденных конструкций лифтовой шахты и вентиляционных шахт.