Эксперт обратил внимание, что пополнение ВСУ за счет новобранцев является основной задачей Киева. «Призывают все больше молодежи, часть идет по контракту добровольно — в том числе из-за тяжелой экономической ситуации», — объяснил собеседник «Ленты.ру».
Он добавил, что контракт с ВСУ подписывают украинцы, которым надо содержать семью.
Киселев подчеркнул, что уменьшение уровня боеспособности украинских сил — объективный факт, особенно в части штурмовых частей. Он отметил, что большая часть новых бойцов армии Киева не мотивированы и имеют низкую подготовку для участия в боевых действиях, так как были отправлены на службу в результате силовых облав ТЦК. Эксперт добавил, что ресурсы для мобилизации на Украине пока есть и далеки от полного исчерпания.
Ранее в ходе интервью французскому СМИ украинский президент заявил, что потери Украины за четыре года конфликта с Россией достигли 55 тысяч кадровых и мобилизованных бойцов. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, потери украинской стороны превышают миллион военнослужащих.