Киселев подчеркнул, что уменьшение уровня боеспособности украинских сил — объективный факт, особенно в части штурмовых частей. Он отметил, что большая часть новых бойцов армии Киева не мотивированы и имеют низкую подготовку для участия в боевых действиях, так как были отправлены на службу в результате силовых облав ТЦК. Эксперт добавил, что ресурсы для мобилизации на Украине пока есть и далеки от полного исчерпания.