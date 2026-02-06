Ричмонд
ВСУ за неделю потеряли более 2545 военнослужащих в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2545 военнослужащих и три танка в зоне действий группировки войск «Восток», сообщило министерство обороны РФ.

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Восток” противник потерял более 2545 военнослужащих, три танка, 36 боевых бронированных машин, 96 автомобилей и шесть артиллерийских орудий», — говорится в сообщении ведомства.

За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, добавили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Староукраинка, Петровка и Придорожное Запорожской области», — отметили в министерстве обороны России.