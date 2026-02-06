Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне «Запада» за неделю

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1180 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 105 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сводке.