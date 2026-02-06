ВСУ потеряли более 1400 военных в зоне действий «Севера» за неделю

«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял более 1415 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении ведомства.