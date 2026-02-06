Подразделения «Центра» продолжили активное наступление в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжали активные наступательные действия и освободили населенные пункты Торецкое и Сухецкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2560 военнослужащих, танк, 35 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и 13 орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.