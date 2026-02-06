Ричмонд
ВСУ потеряли 1050 военных в зоне действий «Южной» группировки за неделю

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли более 1050 военных, пять танков за неделю в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли более 1050 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе пять иностранного производства. Уничтожены 105 автомобилей, 16 артиллерийских орудий, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сводке.

Кроме того, в Минобороны напомнили, что в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Степановка в ДНР.