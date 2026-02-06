ВС России нанесли шесть ударов по объектам ВПК Украины за неделю

«С 31 января по 6 февраля т.г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 31 января по 6 февраля.
Отмечается, что в результате ударов «поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников».