ВС России нанесли шесть ударов по объектам ВПК Украины за неделю

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские Вооружённые силы в ответ на атаки Киева по гражданским объектам за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 31 января по 6 февраля т.г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 31 января по 6 февраля.

Отмечается, что в результате ударов «поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников».