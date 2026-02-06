ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 31 января по 6 февраля ВС РФ нанесли массированный и пять групповых удара в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия военной промышленности Украины;
- объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
- склады боеприпасов;
- места производства и хранения ударных БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Староукраинка, Петровка, Придорожное в Запорожской области;
- Торецкое, Сухецкое, Степановка в ДНР;
- Зеленое в Харьковской области;
- Поповка в Сумской области.
«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях
«Северная» группировка за неделю атаковала семь бригад, два штурмовых полка и два пограничных отряда.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1415 боевиков. Также ВСУ лишились танка, двух боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии, четырех пусковых установок РСЗО HIMARS, трех станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 33 складов боеприпасов и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1180 боевиков
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 12 бригад противника.
Потери украинской стороны составили: свыше 1180 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 105 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, 29 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения «Юга» продолжают наступление в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары десяти украинским бригадам.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1050 бойцов, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 105 автомобилей, 16 артиллерийских орудий, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» атакует ВСУ в ДНР
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 13 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2560 военнослужащих, танк, 35 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и 13 орудий полевой артиллерии.
«Восток» продвинулся вперед в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение девяти бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе составили превысили 2545 человек. Также украинская сторона лишилась трех танков, 36 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, шести артиллерийских орудий.
Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.
ВСУ потеряли порядка 330 военнослужащих, боевую бронированную машину, 62 автомобиля, восемь артиллерийских орудий, пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук», 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 23 управляемые авиационные бомбы;
- 63 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 1080 БПЛА самолетного типа.