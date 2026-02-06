Ричмонд
152-мм САУ «Акация» нанесли удар по позициям ВСУ в Запорожье. Видео

Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили укрепления ВСУ в Запорожской области. Огнем 152-мм самоходных гаубиц «Акация» были ликвидированы огневые точки противника, выявленные с помощью воздушной разведки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток». Артиллеристы уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ, оборудованных в Запорожской области.

Как сообщили в военном ведомстве, цели были вскрыты операторами беспилотников в ходе воздушной разведки. Были обнаружены укрепления противника, расположенные в лесополосах и городской застройке одного из населенных пунктов.

После получения и уточнения координат расчеты самоходных орудий выдвинулись на огневые позиции. Самоходчики нанесли серию ударов, обеспечив прямое попадание по укрепленным позициям и огневым точкам ВСУ.

Ликвидация опорных пунктов существенно ограничила возможности подразделений ВСУ по удержанию позиций и ведению ответного огня.