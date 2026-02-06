Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток». Артиллеристы уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ, оборудованных в Запорожской области.
Как сообщили в военном ведомстве, цели были вскрыты операторами беспилотников в ходе воздушной разведки. Были обнаружены укрепления противника, расположенные в лесополосах и городской застройке одного из населенных пунктов.
После получения и уточнения координат расчеты самоходных орудий выдвинулись на огневые позиции. Самоходчики нанесли серию ударов, обеспечив прямое попадание по укрепленным позициям и огневым точкам ВСУ.
Ликвидация опорных пунктов существенно ограничила возможности подразделений ВСУ по удержанию позиций и ведению ответного огня.