Два военнослужащих из Челябинска, считавшиеся погибшими, вернулись домой из украинского плена

«Состоялся обмен пленными, на Родину возвращаются 157 военнослужащих РФ. Среди них двое южноуральцев — 31-летний и 37-летний жители Челябинска», — рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
Семьи челябинцев не теряли надежды и продолжали поиски. В итоге военнослужащим удалось выйти на связь с родными. Как только стала известна информация о том, что они живы и находятся в плену, к ситуации немедленно подключились уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Министерство обороны России.
Благодаря совместным усилиям ведомств был оперативно изменен официальный статус мужчин и организована работа по их возвращению. В настоящее время челябинцы уже дома, где им оказывается необходимая поддержка и помощь в восстановлении.