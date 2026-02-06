Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл, почему ВСУ размещают расчеты БПЛА под Сумами

Дислокация расчетов БПЛА на территории Сумской области предоставляет ВСУ возможность наносить массированные удары по Белгороду и Курску, а атаки по мирным городам на территории России позволяют Киеву убеждать европейских партнеров в своей результативности. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что размещение расчетов боевых дронов под Сумами выполнено для привлечения внимания, в том числе СМИ. Собеседник NEWS.ru предположил, что в этих районах украинские подразделения попытаются закрепиться, чтобы впоследствии использовать территории для попыток зайти в Белгородскую и Курскую области. Дандыкин считает, что Украине выгодно демонстрировать планы, связанные с наступательными операциями, на фоне переговоров о финансовой помощи с союзниками в Европе.

Он уточнил, что сейчас ВСУ испытывают дефицит ракет и вынуждены использовать только дроны.

«Скорее всего, их группировки на Сумском направлении будут наращиваться. Но я думаю, что перевес будет на нашей стороне. Предполагается, что военные РФ сейчас начнут уничтожать украинских операторов БПЛА, а также пункты их размещений», — объяснил Дандыкин.

О том, что ВСУ сосредоточили в районе Сумской области рекордное количество расчетов дронов, ранее сообщил ТАСС. По данным собеседника агентства, цель данной группировки — затормозить продвижение российской группы войск «Север».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше