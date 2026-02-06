Эксперт раскрыл, почему ВСУ размещают расчеты БПЛА под Сумами

Эксперт уточнил, что размещение расчетов боевых дронов под Сумами выполнено для привлечения внимания, в том числе СМИ. Собеседник NEWS.ru предположил, что в этих районах украинские подразделения попытаются закрепиться, чтобы впоследствии использовать территории для попыток зайти в Белгородскую и Курскую области. Дандыкин считает, что Украине выгодно демонстрировать планы, связанные с наступательными операциями, на фоне переговоров о финансовой помощи с союзниками в Европе.
Он уточнил, что сейчас ВСУ испытывают дефицит ракет и вынуждены использовать только дроны.
«Скорее всего, их группировки на Сумском направлении будут наращиваться. Но я думаю, что перевес будет на нашей стороне. Предполагается, что военные РФ сейчас начнут уничтожать украинских операторов БПЛА, а также пункты их размещений», — объяснил Дандыкин.
О том, что ВСУ сосредоточили в районе Сумской области рекордное количество расчетов дронов, ранее сообщил ТАСС. По данным собеседника агентства, цель данной группировки — затормозить продвижение российской группы войск «Север».