Эксперт назвал решение для борьбы со спутниками Starlink

«Локальные или массовые отключения Starlink будут печальным фактом для Украины. Именно поэтому сейчас Киев в панике», — подчеркнул Кнутов. Он добавил, что сейчас Киев оказывает давление на американского предпринимателя Илона Маска, чтобы он обеспечил доступ к спутникам только для ВСУ и закрыл го для всех остальных, в том числе для российских военных.