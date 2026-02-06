Эксперт назвал решение для борьбы со спутниками Starlink

Эксперт уточнил, что китайские разработчики уже заявили о создании электромагнитной импульсной пушки. Собеседник NEWS.ru уточнил, что мощность нового оружия, работа которого основана на технологии электромагнитного излучения, достигает 20 гигаватт. Китайская пушка, по заверениям ее создателей, глушит сигналы Starlink и уничтожает электронику спутников, при этом компактные размеры и вес в четыре тонны позволяют транспортировать ее на грузовике.
«Это вполне подвижная мобильная система и очень эффективная. Я думаю, что через пару лет похожую пушку создаст и Россия. Тогда вопрос борьбы со Starlink уйдет в прошлое», — добавил Кнутов.
Эксперт обратил внимание, что отключение спутников Starlink не является проблемой для ВС РФ, так как ее можно заменить системой ретрансляторов, которая успешно применяется еще со времен СССР.
«Локальные или массовые отключения Starlink будут печальным фактом для Украины. Именно поэтому сейчас Киев в панике», — подчеркнул Кнутов. Он добавил, что сейчас Киев оказывает давление на американского предпринимателя Илона Маска, чтобы он обеспечил доступ к спутникам только для ВСУ и закрыл го для всех остальных, в том числе для российских военных.
Ранее стало известно, что и ВСУ не могут использовать Starlink. Процесс верификации занимает длительное время, поэтому терминалы не работают, в том числе на передовой.