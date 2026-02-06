Ричмонд
Военная полиция обеспечивает эвакуацию мирных жителей из Красноармейска. Видео

Военные полицейские группировки «Центр» помогают мирным жителям в эвакуации из Красноармейска. Людей выводят малыми группами под обстрелами ВСУ и доставляют в ПВР, где им оказывают помощь и оперативно оформляют документы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Военнослужащие военной полиции группировки войск «Центр» продолжают операцию по выводу мирного населения из освобожденного Красноармейска в ДНР. Эвакуация людей проходит в условиях ежедневных обстрелов города со стороны украинских формирований, сообщает Министерство обороны.

С учетом текущей обстановки и постоянной угрозы огневого воздействия военные полицейские сопровождают малые группы мирных жителей по наиболее безопасным маршрутам, используя городскую застройку и естественные укрытия.

После выхода из опасной зоны людей доставляют в пункты временного размещения, развернутые на территории Донецкой Народной Республики, где предоставляются ночлег, питание и медицинское сопровождение. По словам военнослужащего 159-й военной комендатуры Владимира Челнокова, на сегодняшний день только один из ПВР принял 2225 беженцев.

В кратчайшие сроки эвакуированным оформляют паспорта Российской Федерации, восстанавливают утраченные документы и назначают все положенные выплаты и пособия.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
