Военная полиция обеспечивает эвакуацию мирных жителей из Красноармейска. Видео

После выхода из опасной зоны людей доставляют в пункты временного размещения, развернутые на территории Донецкой Народной Республики, где предоставляются ночлег, питание и медицинское сопровождение. По словам военнослужащего 159-й военной комендатуры Владимира Челнокова, на сегодняшний день только один из ПВР принял 2225 беженцев.