Военная полиция обеспечивает эвакуацию мирных жителей из Красноармейска. Видео

Военнослужащие военной полиции группировки войск «Центр» продолжают операцию по выводу мирного населения из освобожденного Красноармейска в ДНР. Эвакуация людей проходит в условиях ежедневных обстрелов города со стороны украинских формирований, сообщает Министерство обороны.
С учетом текущей обстановки и постоянной угрозы огневого воздействия военные полицейские сопровождают малые группы мирных жителей по наиболее безопасным маршрутам, используя городскую застройку и естественные укрытия.
После выхода из опасной зоны людей доставляют в пункты временного размещения, развернутые на территории Донецкой Народной Республики, где предоставляются ночлег, питание и медицинское сопровождение. По словам военнослужащего 159-й военной комендатуры Владимира Челнокова, на сегодняшний день только один из ПВР принял 2225 беженцев.
В кратчайшие сроки эвакуированным оформляют паспорта Российской Федерации, восстанавливают утраченные документы и назначают все положенные выплаты и пособия.