В Кремле опровергли проведение переговоров по Украине в США

Песков не подтвердил проведение новых переговоров по Украине в США.

Источник: Комсомольская правда

Проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине не планируется в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — прокомментировал он вопрос, возможно ли проведение нового раунда переговоров по Украине на территории США.

«Не думаю, об этом речи не шло», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, ранее Песков назвал трехсторонние консультации по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби одновременно конструктивной и сложной работой.

Он заметил, что проходящие в Абу-Даби переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются. Подводить итоги на данном этапе преждевременно, отметил пресс-секретарь главы государства.

Накануне спецпосланник президента США Стивен Уиткоф заявил, что хотя предстоит еще много работы, постоянное дипломатическое взаимодействие приносит результаты и продвигает усилия по прекращению конфликта.

