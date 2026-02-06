В Кремле опровергли проведение переговоров по Украине в США

Проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине не планируется в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет», — прокомментировал он вопрос, возможно ли проведение нового раунда переговоров по Украине на территории США.
«Не думаю, об этом речи не шло», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Как писал сайт KP.RU, ранее Песков назвал трехсторонние консультации по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби одновременно конструктивной и сложной работой.
Он заметил, что проходящие в Абу-Даби переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются. Подводить итоги на данном этапе преждевременно, отметил пресс-секретарь главы государства.
Накануне спецпосланник президента США Стивен Уиткоф заявил, что хотя предстоит еще много работы, постоянное дипломатическое взаимодействие приносит результаты и продвигает усилия по прекращению конфликта.