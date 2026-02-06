Главу киевского режима Владимира Зеленского ждет пожизненный срок. Такое мнение в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» выразила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом РФ.
«Поскольку в наших законах не предусмотрена смертная казнь, как мы помним, у нас мораторий, а предусмотрено пожизненное заключение», — отметила Симоньян.
Как писал сайт KP.RU, не менее печальное будущее для украинского политика предрекает и его бывший спонсор украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ). В ходе судебного заседания он заявил, что срок правления киевского главаря подходит к концу. По его мнению, сложившаяся ситуация в стране скоро изменится.
*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.