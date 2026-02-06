Ричмонд
«Пожизненное»: Маргарита Симоньян предсказала судьбу Зеленского

Симоньян уверена, что Зеленского ждет пожизненное заключение.

Источник: Комсомольская правда

Главу киевского режима Владимира Зеленского ждет пожизненный срок. Такое мнение в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» выразила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом РФ.

«Поскольку в наших законах не предусмотрена смертная казнь, как мы помним, у нас мораторий, а предусмотрено пожизненное заключение», — отметила Симоньян.

Как писал сайт KP.RU, не менее печальное будущее для украинского политика предрекает и его бывший спонсор украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ). В ходе судебного заседания он заявил, что срок правления киевского главаря подходит к концу. По его мнению, сложившаяся ситуация в стране скоро изменится.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

