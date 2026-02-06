Минобороны: за три часа силы ПВО сбили 20 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Минобороны РФ сообщило, что с 20:00 до 23:00 мск над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей силами ПВО были уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.
«6 февраля в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство в Telegram-канале.
Уточняется, что 10 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области. Кроме этого, по 5 БПЛА — над территорией Брянской и Курской областей.
