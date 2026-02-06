Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: за три часа силы ПВО сбили 20 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбиты 20 дронов ВСУ за три часа.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны РФ сообщило, что с 20:00 до 23:00 мск над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей силами ПВО были уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.

«6 февраля в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что 10 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области. Кроме этого, по 5 БПЛА — над территорией Брянской и Курской областей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше