Власти Белгородской области рассказали о последствиях обстрела со стороны ВСУ: один житель погиб, второй ранен

ВСУ 6 февраля ударили по Белгородской области. Атака пришлась на Шебекинский округ региона. От удара дрона погиб мирный житель. Он находился в автомобиле. Такими сведениями поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он оповестил также о пострадавшем. Женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями. Она находится в больнице в Белгороде.
«Погиб один мирный житель, второй получил ранения. В селе Муром беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль», — сообщил Вячеслав Гладков.
Ночью 6 февраля две ракеты ВСУ уничтожили над Орловской областью. В результате падения обломков повреждено остекление нескольких частных домовладений. Также был задет газопровод низкого давления.