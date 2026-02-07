Ричмонд
Власти Белгородской области рассказали о последствиях обстрела со стороны ВСУ: один житель погиб, второй ранен

Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ 6 февраля ударили по Белгородской области. Атака пришлась на Шебекинский округ региона. От удара дрона погиб мирный житель. Он находился в автомобиле. Такими сведениями поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он оповестил также о пострадавшем. Женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями. Она находится в больнице в Белгороде.

«Погиб один мирный житель, второй получил ранения. В селе Муром беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль», — сообщил Вячеслав Гладков.

Ночью 6 февраля две ракеты ВСУ уничтожили над Орловской областью. В результате падения обломков повреждено остекление нескольких частных домовладений. Также был задет газопровод низкого давления.