Хинштейн: один человек погиб, трое пострадали при ударе ВСУ по Курской области

Вечером 6 февраля в Курской области погиб мирный житель, еще трое получили ранения при ударе БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинский беспилотник атаковал село Верхний Любаж в Курской области. В результате удара погиб мирный житель. Дрон упал на территорию частного дома. Об этом вечером 6 февраля сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он уведомил также о трех пострадавших. Мужчина, женщина и несовершеннолетняя девочка получили ранения при ударе ВСУ. Их доставили в больницу. У мужчины и женщины диагностировали сотрясение головного мозга.

«К сожалению, есть погибший — 27-летний мужчина, который находился в гараже. Самые искренние соболезнования родным и близким», — написал Александр Хинштейн.

ВСУ также ударили по Белгородской области. В результате погиб мирный житель. Он находился в автомобиле.

