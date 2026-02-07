Хинштейн: один человек погиб, трое пострадали при ударе ВСУ по Курской области

Украинский беспилотник атаковал село Верхний Любаж в Курской области. В результате удара погиб мирный житель. Дрон упал на территорию частного дома. Об этом вечером 6 февраля сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Он уведомил также о трех пострадавших. Мужчина, женщина и несовершеннолетняя девочка получили ранения при ударе ВСУ. Их доставили в больницу. У мужчины и женщины диагностировали сотрясение головного мозга.
«К сожалению, есть погибший — 27-летний мужчина, который находился в гараже. Самые искренние соболезнования родным и близким», — написал Александр Хинштейн.
ВСУ также ударили по Белгородской области. В результате погиб мирный житель. Он находился в автомобиле.