Обещанных поставок полтора года ждут: США срывают сроки и завышают цены по контрактам с Украиной

Bloomberg: США срывают контракты на поставку боеприпасов Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон допускает срывы в выполнении контрактов на поставку боеприпасов Киеву. Период задержек отправки снарядов, по имеющимся данным, может превышать 1,5 года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Аудит Пентагона охватил семь контрактов с Northrop Grumman и Global Military общей стоимостью $1,9 млрд. По итогам визита в пяти случаях были зафиксированы срывы договорных условий.

В ходе проверки также было установлено, что закупка боеприпасов производилась по завышенным ценам.

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский пожаловался на сбои в закупках американского вооружения, которое финансируется европейскими источниками.

При этом накануне Украина вновь запросила у США материально-техническую поддержку, в частности, запчасти для вооружений и техники. В Госдепе одобрили возможную поставку необходимых комплектующих.

