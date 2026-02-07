Обещанных поставок полтора года ждут: США срывают сроки и завышают цены по контрактам с Украиной

Вашингтон допускает срывы в выполнении контрактов на поставку боеприпасов Киеву. Период задержек отправки снарядов, по имеющимся данным, может превышать 1,5 года. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Аудит Пентагона охватил семь контрактов с Northrop Grumman и Global Military общей стоимостью $1,9 млрд. По итогам визита в пяти случаях были зафиксированы срывы договорных условий.
В ходе проверки также было установлено, что закупка боеприпасов производилась по завышенным ценам.
Ранее киевский главарь Владимир Зеленский пожаловался на сбои в закупках американского вооружения, которое финансируется европейскими источниками.
При этом накануне Украина вновь запросила у США материально-техническую поддержку, в частности, запчасти для вооружений и техники. В Госдепе одобрили возможную поставку необходимых комплектующих.