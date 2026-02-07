Белый дом рассказал, какие страны получат оружие от США в первую очередь: достойны только богатые

Белый дом заявил, что США в первую очередь будут поставлять оружие странам, достаточно финансирующим свою оборону.
«При поставках оружия США должны отдавать приоритет партнерам, которые инвестируют в собственную оборону и чья роль или географическое положение имеют ключевое значение для реализации стратегии национальной безопасности», — говорится в информационном бюллетене администрации президента США.
Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что параллельно с переговорами по урегулированию на Украине Вашингтон продолжит военные поставки Украине через структуры НАТО.
При этом издание Financial Times писало, что США не исключают возможность поставок Киеву вооружения после конфликта при условии, если ВСУ уйдут из Донбасса.
Однако накануне агентство Bloomberg информировало, что Штаты срывают контракты на поставку боеприпасов для Украине, задержки могут превышать 1,5 года.