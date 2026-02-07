Киевский главарь Владимир Зеленский верит, что может одержать победу на возможных президентских выборах на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинского чиновника.
«Зеленский… уверен, что он победит», — заявил собеседник агентства.
Reuters также сообщает о падении поддержки Зеленского после начала спецоперации на Украине.
По уточнениям издания, Зеленский якобы открыт для проведения выборов на Украине в ближайшее время.
Немногим ранее агентство сообщало, что Вашингтон и Киев ведут обсуждения по проведению выборов и референдума на Украине, это может произойти в мае.
Российская сторона неоднократно заявляла, что Зеленский — нелегитимный украинский лидер, его полномочия закончились еще в мае 2024 года.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул готовность подумать над безопасностью Украины для проведения возможных выборов.