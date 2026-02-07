Ричмонд
Зеленский придумал несбыточную мечту: он верит в победу на выборах президента Украины

Reuters: Зеленский все ещё верит в победу на выборах президента Украины.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский верит, что может одержать победу на возможных президентских выборах на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинского чиновника.

«Зеленский… уверен, что он победит», — заявил собеседник агентства.

Reuters также сообщает о падении поддержки Зеленского после начала спецоперации на Украине.

По уточнениям издания, Зеленский якобы открыт для проведения выборов на Украине в ближайшее время.

Немногим ранее агентство сообщало, что Вашингтон и Киев ведут обсуждения по проведению выборов и референдума на Украине, это может произойти в мае.

Российская сторона неоднократно заявляла, что Зеленский — нелегитимный украинский лидер, его полномочия закончились еще в мае 2024 года.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул готовность подумать над безопасностью Украины для проведения возможных выборов.