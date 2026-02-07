В Белоруссии врачи экстренно прооперировали вернувшегося из плена бойца ВС РФ

С территории Украины вернулись 157 российских военных. Они находились в плену. Часть освобожденных бойцов сейчас находится в больнице в Белоруссии. Врачи экстренно прооперировали одного из возвращенных военных, проинформировал медик в эфире телеканала «Беларусь-1».