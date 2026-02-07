В Белоруссии врачи экстренно прооперировали вернувшегося из плена бойца ВС РФ

С территории Украины вернулись 157 российских военных. Они находились в плену. Часть освобожденных бойцов сейчас находится в больнице в Белоруссии. Врачи экстренно прооперировали одного из возвращенных военных, проинформировал медик в эфире телеканала «Беларусь-1».
По его сведениям, состояние некоторых поступивших военных оценивается как тяжелое. Прооперированный раненый боец в стабильно тяжелом состоянии. Фиксируется положительная динамика, рассказал врач.
«При диагностике было обнаружено внутрибрюшное кровотечение с двухфазным разрывом селезенки. По экстренным показаниям было выполнено оперативное вмешательство», — оповестил медик.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что после первого за 2026 год обмена пленными между Россией и Украиной на родину прибыли 20 уроженцев республики. Всего Министерство обороны РФ вернуло домой 157 российских бойцов.