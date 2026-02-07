Трамп: переговоры США, РФ и Украины идут отлично

В свою очередь российский президент Владимир Путин отмечал, что выборы на Украине необходимо провести сразу после прекращения конфликта. На днях хозяин Белого дома подчеркнул, что Москва и Киев близки к урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что страны работают над этим и практически добились урегулирования.