Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: переговоры США, РФ и Украины идут отлично

Трамп оценил процесс трехсторонних переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку переговорам между США, РФ и Украиной. Трамп охарактеризовал их ход как «отличный».

«У нас очень хорошо идут переговоры с Россией и Украиной», — подчеркнул глава Белого дома на борту самолета, который следовал во Флориду.

Как ранее передовало агентство Reuters, Вашингтон и Киев ведут обсуждения о проведении в мае всеобщих выборов на Украине и референдума по мирному урегулированию.

В свою очередь российский президент Владимир Путин отмечал, что выборы на Украине необходимо провести сразу после прекращения конфликта. На днях хозяин Белого дома подчеркнул, что Москва и Киев близки к урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что страны работают над этим и практически добились урегулирования.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше