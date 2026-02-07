Трамп: переговоры США, РФ и Украины идут отлично

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку переговорам между США, РФ и Украиной. Трамп охарактеризовал их ход как «отличный».
«У нас очень хорошо идут переговоры с Россией и Украиной», — подчеркнул глава Белого дома на борту самолета, который следовал во Флориду.
Как ранее передовало агентство Reuters, Вашингтон и Киев ведут обсуждения о проведении в мае всеобщих выборов на Украине и референдума по мирному урегулированию.
В свою очередь российский президент Владимир Путин отмечал, что выборы на Украине необходимо провести сразу после прекращения конфликта. На днях хозяин Белого дома подчеркнул, что Москва и Киев близки к урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что страны работают над этим и практически добились урегулирования.