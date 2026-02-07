Американская администрация, недовольная попытками Украины сорвать мирные инициативы, может ужесточить свою позицию на переговорах с Киевом. Об этом пишет журнал Strategic Culture.
«Вашингтону, возможно, придется диктовать киевскому правительству более жесткие условия, чтобы провокационное поведение не скомпрометировало переговорные усилия», — передает издание.
Автор материала указал, что Владимир Зеленский считает единственно верным решением нанести вред России. Как уточнил автор, киевский главарь не намерен на этом останавливаться.
Указывается также, что Киев своими шагами серьезно подрывает диалог, и его позиция на переговорах с Россией может ослабнуть.
Немногим ранее издание WSJ предложило три прогноза для Украины на 2026 год. По одному из них, Киеву придется согласиться на серьезные компромиссы в обмен на ограниченные гарантии безопасности.