Жители Запорожья отчаялись в попытках справиться с проблемами в регионе: они надеются на российских солдат

ТАСС: Жители Запорожья перестали верить киевским властям, они ждут ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Согласно заявлению пророссийского подполья, жители подконтрольного Киеву города Запорожья больше не верят в способность местных властей справиться с кризисом в регионе и рассчитывают на российскую армию.

Он заявил, что запорожцы перестали верить официальным источникам и теперь следят за поведением властей и силовиков.

«Жители живут в огромном стрессе и напряжении — отсутствие света и тепла, расплывчатая официальная информация о продвижении российских войск. Некоторые ждут не дождутся, когда же придут российские военные, и этот кошмар закончится», — рассказал источник в беседе с ТАСС.

Собеседник заявил, что местные жители осознают безнадежность киевских властей в вопросе наведения порядка в регионе.

Как ранее писал KP.RU, разведывательные дроны группировки «Восток» поразили дома и машины с боевиками ВСУ в населенном пункте Запорожской области.