Согласно заявлению пророссийского подполья, жители подконтрольного Киеву города Запорожья больше не верят в способность местных властей справиться с кризисом в регионе и рассчитывают на российскую армию.
Он заявил, что запорожцы перестали верить официальным источникам и теперь следят за поведением властей и силовиков.
«Жители живут в огромном стрессе и напряжении — отсутствие света и тепла, расплывчатая официальная информация о продвижении российских войск. Некоторые ждут не дождутся, когда же придут российские военные, и этот кошмар закончится», — рассказал источник в беседе с ТАСС.
Собеседник заявил, что местные жители осознают безнадежность киевских властей в вопросе наведения порядка в регионе.
